In sozialen Medien kann jeder sagen, was er will. Sogar der US-Präsident. Mit der vielbeschworenen freien Rede hat das aber wenig zu tun.

Facebook-Angestellte, die den Aufstand gegen das eigene Unternehmen proben, das gab es in dieser Qualität noch nie. Der Grund: Mark Zuckerberg, Gründer und Boss des weltweit größten sozialen Netzwerks, fand es nicht wert, gegen Äußerungen des US-Präsidenten zu den Unruhen ...