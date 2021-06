Die Europäer haben viel erwartet vom Besuch des neuen US-Präsidenten. Was haben sie bekommen?

Gemessen an den hohen Erwartungen, die manche in Europa gehegt haben, mag das Ergebnis von Joe Bidens Besuch auf dem alten Kontinent enttäuschend aussehen. Der neue US-Präsident ließ sich weder festlegen auf ein Datum für den Kohleausstieg noch auf ein Ende des Exportverbots für in den USA produzierte Impfstoffe. Auch eine Zurücknahme der Strafzölle auf Aluminium und Stahl, die Donald Trump eingeführt hatte, ist höchst unwahrscheinlich.

All das wäre auch tatsächlich ein bisschen viel verlangt von einem Mann, ...