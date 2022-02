Nicht Deutschlands Kanzler Olaf Scholz ist es, der im Ukraine-Konflikt zentral vermittelt, sondern Emmanuel Macron.

Wenn es am Ende gut ausgeht, sei Emmanuel Macron der Erfolg von Herzen gegönnt. Der französische Präsident ist gerade dabei, sich zum zentralen Vermittler in der Ukraine-Krise aufzuschwingen. Macron ist es, nicht Deutschlands Kanzler Olaf Scholz, der das Erbe von Angela Merkel anzutreten scheint. Denn das war ja bis zum Herbst die Rollenverteilung in Europa: Wenn im Osten etwas schiefläuft, ist die Russisch sprechende Kanzlerin gefragt.

Nun jettet Macron von Paris über Moskau nach Kiew und weiter nach ...