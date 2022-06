Geschlossen, aber nicht verschlossen

Einmütig und entschlossen, so präsentierten sich die Staats- und Regierungschefs der sieben führenden Industrienationen am ersten Gipfeltag in Elmau. Es war ein klares Zeichen gegen Russland und seinen Krieg in der Ukraine. Doch Einigkeit allein reicht angesichts des Ausmaß dieser Krise nicht mehr aus.

Umso wichtiger ist es, mit anderen Ländern, vor allem des Globalen Südens, zusammenzuarbeiten. Das haben auch Biden, Scholz und Co. erkannt. Beim zweiten Gipfeltag waren Indien, Indonesien, Argentinien, Senegal und Südafrika zu Beratungen eingeladen. ...