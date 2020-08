Selten zuvor zogen die Demokraten so geschlossen in den Wahlkampf wie in diesem Jahr. Joe Biden braucht nicht zu befürchten, bei seiner offiziellen Nominierung am Dienstag ausgebuht zu werden.

Dass Joe Biden bei seiner offiziellen Nominierung ausgebuht wird, ist beim ersten virtuellen Parteitag in der Geschichte der USA ohnehin kaum möglich. Aber auch in den elektronischen Netzwerken gibt es wenig Querschüsse von den Graswurzeln. Sicher hätten sich die Linken in der Partei einen dynamischeren Kandidaten mit schärferen Profil gewünscht als den guten alten "Onkel Joe". Und nicht wenigen wäre die linke Stacey Abrams als sein "Running Mate" lieber gewesen als die liberale Kamala Harris. Was die Partei aber zusammenschweißt, ist die als existenziell empfundene Bedrohung durch Donald Trump. Dessen Versagen bei der Eindämmung der Coronapandemie hat schon heute mehreren zehntausend Amerikanern das Leben gekostet. Statt die Nation nach dem Tod des Schwarzen George Floyd zu einen, schürt der Präsident Gewalt. Mit seinem schamlosen Angriff auf die Post nimmt Trump zudem das System der fairen und freien Wahlen ins Visier. Dass die Flügel der Demokraten so geeint sind, ist aber auch der gemeinsame Verdienst von Biden und seinem Rivalen um die Nominierung, Bernie Sanders. Sanders hielt Wort und mobilisierte den linken Flügel gegen den, wie er sagt, "gefährlichsten Präsidenten in der Geschichte der USA". Biden seinerseits heuerte Strategen aus dem progressiven Lager an und übernahm programmatische Anliegen. Im Windschatten von Pandemie und Protesten vollzog er in seinem Quarantäne-Keller in Wilmington klammheimlich einen Linksruck. Die Entwicklungen seit seinem überraschenden Comeback am Super-Dienstag lassen den 77-jährige Biden heute zudem viel besser aussehen, als noch Anfang des Jahres. Es scheint, als habe sich das Stehaufmännchen sein ganzes Leben lang auf diesen Moment vorbereitet, in dem die Nation einen Versöhner braucht. Biden steht für Normalität. Wenn es ihm gelingt, diese Botschaft zu vermitteln, hat er gute Chancen, Amerika in eine bessere Zukunft zu führen.