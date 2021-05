Frauen trifft die Krise besonders hart. Es muss etwas getan werden. Jetzt.

Auf dem Papier sagt die EU zu, die Gleichstellung von Frauen und Männern zu fördern. Wenn es ans Geldverteilen geht, scheint sie das aber zu vergessen, wie eine Untersuchung des Rechnungshofs zeigt. An leere Versprechungen sind Frauen leider gewöhnt. Gerade in der Pandemie hatten Sonntagsreden Konjunktur. Was wurde nicht alles groß angekündigt: mehr Gehalt für Pflegekräfte (in Österreich sind rund 80 Prozent Frauen). Ausbau der Kinderbetreuung. Und der Evergreen: die Schließung - oder zumindest Verkleinerung - der Gehaltslücke zwischen Frauen ...