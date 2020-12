In der Stadt Paris wurden zu wenige Männer auf Spitzenpositionen der Stadtverwaltung berufen. Das hat Folgen: Paris muss eine Strafe von 90.000 Euro zahlen. Doch muss man bei der Männerquote so kleinlich sein?

Die Stadt Paris muss eine Strafe von 90.000 Euro zahlen, weil sie zu viele Frauen auf Führungspositionen beschäftigt, berichtet die Nachrichtenagentur AFP. Von 16 Leitungspositionen, die vor zwei Jahren ausgeschrieben waren, gingen elf an Frauen, fünf an Männer. 69 zu 31 Prozent also. Laut Vorschrift müssen die Führungspositionen aber mindestens zu 40 Prozent von Angehörigen eines Geschlechts besetzt sein.

Doch muss man so ins Klein-Klein gehen? Vielleicht gab es ja nicht genügend Männer, die für die Position qualifiziert ...