Auch nach der Abstimmung ist die Sicht nicht klarer. Die Wirklichkeit erweist sich hartnäckiger als von den Brexiteers erwartet.

Das Drama geht in den nächsten Akt. Das britische Parlament hat mit großer Mehrheit den Brexit-Deal mit der EU abgeschmettert. Die Niederlage der Regierung war in ihrem Ausmaß historisch. Was nun?

Oppositionschef Jeremy Corbyn möchte ein Misstrauensvotum gegen das Kabinett von Theresa May auf den Weg bringen. Das Parlament will heute, Mittwoch, darüber befinden. Ob die Premierministerin stürzt und wenn ja, was dann geschehen wird, ist ungewiss - wie fast alles seit dem unglückseligen Referendum im Juni 2016, als knapp 52 Prozent einen Austritt aus der EU wählten.