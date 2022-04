Guterres trifft Putin. Mission Impossible.

Der russische Präsident hat sich längst für Gewalt statt Diplomatie entschieden. Der Ausgang des Krieges wird auf den Schlachtfeldern in der Ostukraine bestimmt.

Reine Zeitverschwendung. Dieses Fazit zog Mario Draghi kürzlich nach einem Telefonat mit Wladimir Putin. Es sei "sinnlos", mit dem russischen Präsidenten über diplomatische Lösungen für den Krieg in der Ukraine zu sprechen, urteilte der italienische Premier. UN-Generalsekretär Antonio Guterres will es trotzdem noch einmal versuchen. Er reist am Dienstag nach Moskau. Es gehört allerdings wenig prophetische Gabe dazu, ein Scheitern auch dieser Mission vorherzusagen.

Putin will keinen Frieden. Zwei Monate nach Beginn des russischen Angriffskrieges kann es daran ...