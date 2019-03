Die Briten verbringen den lange erwarteten Brexit-Tag wieder einmal mit einer Abstimmung im Unterhaus. Chaos ohne Ende ?

Eigentlich ist heute "B-Day", Brexit-Tag. Heute, um Punkt 24.00 Uhr (23.00 Uhr britischer Zeit) hätten die Briten die EU verlassen sollen. Zwei Jahre lang hatte man auf diesen Moment hingefiebert.

Und jetzt? Großbritannien ist immer noch in der EU. Und in London stimmen am Nachmittag die Abgeordneten im Unterhaus zum dritten Mal über den Austritts-Deal ab, den Premierministerin Theresa May im November mit der Union geschlossen hat. Der Ausgang ist ungewiss, die Prognosen lauten auf ein neuerliches Nein.

Bekommt May wider Erwarten in wenigen Stunden eine Mehrheit, hat sie bis zum 22. Mai Zeit, um einen geordneten Austritt zu organisieren.

Erlebt May erneut eine Niederlage im Unterhaus, rückt der nächste "B-Day" näher - der 12. April. Entscheidet sich Großbritannien bis dahin nicht, doch noch in der EU zu bleiben und an den EU-Wahlen teilzunehmen, kommt es in zwei Wochen tatsächlich zum Chaos-Brexit.

Ein Szenario, das in Brüssel mittlerweile Achselzucken auslöst. Die Stimmung hat sich geändert. Ärger und Frustration über das Chaos in London überlagern das Bedauern über das Ausscheiden der Briten. Tenor: Besser ein Ende mit Chaos als ein Chaos ohne Ende.