In Zukunft dürfen nur noch "Peking-Patrioten" für das Hongkonger Parlament kandidieren, lediglich 20 von 90 Sitzen werden durch direkte Wahlen bestimmt. China nennt den Eingriff in Hongkongs Autonomie eine "Wahlrechtsreform" - eine eher zynische Umschreibung für das, was es eigentlich ist: die Abschaffung des Wahlrechts für Hongkonger.

Nicht, dass die Wahlen in Hongkong vorher demokratischen Ansprüchen genügten. Schon immer saß ein großer Anteil an Peking-treuen Gesandten in dem Parlament. Demokratisch wählen konnten die Hongkonger die Bezirksräte. Diese haben ...