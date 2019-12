Auf dem Weg in die Zukunft sind fundierte Programme für Parteien unerlässlich. Aber nur attraktives Personal garantiert Erfolg beim politischen Publikum.

Sie ist nicht die Erste, die vor den verheerenden Folgen des Klimawandels warnt. Doch Greta Thunberg ist es gelungen, dieses Thema mitten in unsere Gesellschaft zu tragen. Seither treibt viele von uns die Überzeugung um, dass es so wie bisher nicht weitergehen kann, weil unser Lebensstil nicht kompatibel ist mit dem Überleben des Planeten.

Die schwedische Schulstreikerin hat den Anstoß gegeben zu den Demonstrationen "Fridays for Future". Diese üben Druck auf Europas Regierungen aus, die sich gedrängt sehen, wirksame Klimaschutzpakete auszuarbeiten. Man kann sich schon jetzt ausmalen, dass die junge Generation des Modells Greta in politische Positionen rückt, auf denen sie eine tatsächlich nachhaltige Entwicklung in Gang bringt.

Dass eine 16-Jährige zu einem Faktor in der Weltpolitik avanciert, darf als die Überraschung dieses Jahres gelten. Ihr Auftritt ist zugleich ein neues Exempel für die fortdauernde Wirkung der Persönlichkeit im Politischen. Vielleicht vergleichbar mit dem Greta-Effekt 2019 ist der Aufstieg des Emmanuel Macron 2017, der zuerst mit seiner Bewegung gegen die etablierten Kräfte in Frankreich gewonnen hat und dann zur großen Reformhoffnung in Europa geworden ist.

Aber das Persönlich-Politische kann auch negativ wirken. Als die große Enttäuschung des Jahres 2019 empfinden es viele Menschen, dass es in zwei der ältesten Demokratien des Westens der Opposition nicht gelungen ist, den amtierenden oder aufsteigenden Populisten-Politikern Paroli zu bieten.

In Großbritannien siegte Boris Johnson bei der Unterhauswahl Mitte Dezember auch deswegen, weil Labour-Chef Jeremy Corbyn eine derart schwache Figur machte. In den USA könnte Präsident Donald Trump 2020 wiedergewählt werden, weil es die Demokraten nicht schaffen, einen zugkräftigen, für die politische Mitte wählbaren Gegenkandidaten aufzubauen.

Die Populisten-Politiker treten als große Vereinfacher auf. Sie sind in der Lage, frustrierte Teile der Wählerschaft mit Angstbotschaften und unrealistischen Versprechungen zu fangen. Aber zum Erfolg der Populistenpolitiker tragen auch strukturelle Gegebenheiten bei - etwa der Mangel an Bildung und der Verlust an seriöser Berichterstattung. In den USA und Großbritannien machen sich zudem die unfairen Auswirkungen eines veralteten Wahlsystems bemerkbar. Das Mehrheitswahlrecht führt bei den Briten dazu, dass sich der Wählerwille keineswegs im Parlament spiegelt. Das steigert die Polit-Polarisierung der Gesellschaft.

In Deutschland fällt es den regierenden Parteien CDU/CSU und SPD bisher sichtlich schwer, für die nächste Bundestagswahl Kanzlerkandidaten mit großer Ausstrahlung aufzustellen. Hingegen verzeichnet das Führungsduo der oppositionellen Grünen Beliebtheitsrekorde. Robert Habeck und Annalena Baerbock profitieren von der Hochkonjunktur des Ökothemas, aber auch vom Verdruss der Wählerschaft über die Wischiwaschi-Politik der Großen Koalition. Ihr Erfolgsrezept: klare Aussagen auf der Basis eigener Prinzipien, Zukunftsorientiertheit statt Weiter-so-Ideenlosigkeit.