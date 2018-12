Putins jährliche One-Man-Show zeigt deutlich, wie der Kreml die Welt sieht. Die Besetzung der Krim: keine Annexion, sondern das Ergebnis eines Referendums. Das Asowsche Meer: ein besonderes Gewässer, in dem Russland nur seine Rechte verteidigt. Und überhaupt: In Kiew, in Europa und in den USA, ja weltumspannend herrscht eine Russophobie, gegen die man sich zur Wehr setzt. Auch mit der Entwicklung neuer Waffensysteme.