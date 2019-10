Die Einigung in Brüssel ist gelungen. Nun ist London am Zug. Am Samstag entscheidet das Parlament. Eine Mehrheit ist ungewiss.

In Brüssel war die Erleichterung beinahe greifbar. Auf den allerletzten Metern gelang es dem Team von EU-Chefverhandler Michel Barnier doch noch, einen modifizierten Brexit-Deal mit dem britischen Premier Boris Johnson an Land zu ziehen. Nur wenige Stunden vor Beginn des ...