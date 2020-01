Kurz vor wichtigen Regionalwahlen in Italien tritt Außenminister Luigi di Maio vom Vorsitz der Fünf-Sterne-Bewegung zurück. Der Kapitän eines Schiffes, dem der Untergang droht, geht damit von Bord. Denn vor der Abstimmung in der Emilia-Romagna und in Kalabrien am Wochenende sind die Umfragewerte für die Fünf Sterne derart katastrophal, dass sie kurzfristig überlegt haben, dort gar nicht anzutreten.



Das ist der vorläufige Tiefpunkt für eine politische Bewegung, die zuletzt einen rasanten Absturz erlebt hat. Bei den nationalen Parlamentswahlen 2018 stiegen die Fünf Sterne mit fast 33 Prozent der Stimmen zuerst zur stärksten politischen Kraft auf. Aber schon bei den Europawahlen 2019 fielen die Fünf Sterne auf die Hälfte dieses Stimmenanteils herunter. In den jüngsten Umfragen kommt die Bewegung italienweit gar nur noch auf 15 Prozent.



Das ist die Quittung der Wähler für den beispiellosen Schlingerkurs der Fünf Sterne. Zuerst schloss Di Maio eine Koalition mit der zusehends rechtsextremen Lega von Matteo Salvini. Der Innenminister bestimmte mit seinem fremdenfeindlichen Kurs die Politik der Regierung; sein Koalitionspartner Di Maio konnte darauf kein Kontra geben. Im vorigen Sommer, als Salvini den Pakt platzen ließ, um Neuwahlen zu erzwingen, schwenkte Di Maio nach links und bildete eine Koalition mit der sozialdemokratischen PD. Doch diese neue Regierung diente vor allem dazu, Salvini zu verhindern; sie wurde nicht angetrieben von dem Elan, große gemeinsame Projekte voranzubringen.



Die Fünf Sterne verglühen, weil sie in den Augen ihrer Anhänger jegliches politische Profil eingebüßt haben, weder links noch rechts sind; weil sie in der Regierung nahezu alle Wahlversprechen gebrochen haben; weil ihre Politiker beim Regieren, zum Beispiel auf dem Posten des Bürgermeisters in der Hauptstadt Rom, komplett versagt haben; weil sie dadurch, dass Gründer Beppo Grillo noch immer als Strippenzieher im Hintergrund agiert, in Sachen innerparteiliche Demokratie kein überzeugendes Bild bieten.



Die Konsequenz: Die Fünf Sterne bringen durch ihren Absturz die ohnedies zerstrittene Regierungskoalition in Rom ins Wanken. Die Krise der Regierung aber spielt zwangsläufig Oppositionschef Salvini mit seiner Lega in die Hände. Scheitert das Bündnis aus Fünf Sternen und Partito Democratico, dürfte der extreme Rechtspopulist Salvini breitbeinig wieder vor der Tür von Italiens Regierungspolitik stehen. Ausgerechnet die Abstimmung in der Emilia-Romagna, wo einst die Fünf Sterne als Anti-System-Bewegung und als Sprachrohr der Politikverdrossenen ihren Siegeszug begonnen haben, könnte sie jetzt ihr größtes Desaster erleben. Gegen den Vormarsch des extremen Populismus a` la Salvini wehrt sich jetzt vor allem die neue Protestbewegung der "Sardinen".