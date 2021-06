Die neue Regierung in Israel mag nicht von langer Dauer sein, aber sie ist eine Wohltat.

Sie ist historisch und überfällig: die Einheitsregierung in Israel. Nach langem Gezerre verkündete Jair Lapid am Mittwochabend nur 40 Minuten vor Ablauf der Frist, er könne eine Koalition auf die Beine stellen. Ob sie lange halten wird, ist eine andere Sache. Denn die beteiligten Parteien trennen Welten. Sie haben nichts gemeinsam außer den Wunsch, Benjamin Netanjahu loszuwerden. Die Linkspartei Meretz etwa will das Ende der Besatzung, während die nationalreligiöse Jamina jüdischen Siedlungsbau auf Palästinensergebiet voll und ganz unterstützt.

...