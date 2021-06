Am 28. Mai 2017 hielt Kanzlerin Angela Merkel eine Rede. "Die Zeiten, in denen wir uns völlig auf andere verlassen konnten, sind vorüber", betonte sie. Und: "Ich kann nur sagen, dass wir Europäer unser Schicksal nun wirklich in die eigenen Hände nehmen müssen." Merkels Sätze markierten eine Wende. In der Woche zuvor hatte Donald Trump, Präsident der USA, beim NATO-Gipfel in Brüssel ein Bekenntnis zur Beistandspflicht verweigert. Für ihn waren die Alliierten Schmarotzer, keine Freunde.

Der Schutz der ...