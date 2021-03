Wer diese Woche aus dem Weißen Haus die Ansage in Richtung der Flüchtlinge aus Mittelamerika hörte, es sei "jetzt nicht die Zeit zu kommen", der wähnte sich in einer vergangenen Zeit. Nicht in einer längst vergangenen, aber doch zumindest vier Monate zurück, als noch der Rechtspopulist Donald Trump die USA regierte.

Von dessen Einwanderungspolitik, geprägt von Abschottung, grenzte sich Joe Biden im Wahlkampf deutlich ab. Zu seinen ersten Amtshandlungen gehörte die Ankündigung eines Richtungswechsels. Einwanderung sei essenziell für ...