Johnson behält sein Amt, seine Würde hat er längst verloren

Standpunkt SN

Das Misstrauensvotum gegen Boris Johnson war keine Revolte. Es war kein geplanter Putschversuch, sondern viel eher ein Ausdruck zunehmenden Unwohlseins in den Reihen der Tories. Johnson hat nach und nach den Rückhalt in seiner Partei verloren. Dass es so weit kommen konnte, hat er sich selbst zuzuschreiben.

2019 wurde Johnson von den Tories strategisch eingesetzt, um den Brexit durchzuboxen. Damals verhalf ihm seine skrupellose Art zum Sieg; wirklich vertraut hat man ihm in der Partei jedoch nicht. Er ...