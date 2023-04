Krieg in der Ukraine: Die Abkehr vom Grauen ist gefährlich

Ein Jahr nach den Massakern im ukrainischen Butscha ist das Erinnern wichtiger denn je.

Während die ukrainische Armee nach wie vor alles in die Schlacht wirft, um Bachmut nicht völlig aufzugeben, werden dieser Tage auch andere Bilder des Grauens wieder in Erinnerung gerufen. Als ukrainische Soldaten vor einem Jahr in Butscha einzogen, lagen auf Straßen und Gehsteigen, in Höfen und Gärten Leichen ermordeter Zivilisten. Viele von ihnen trugen Folterspuren. Es traf ganze Familien. Alte und Kinder, Frauen wie Männer. Mehr als 450 Tote zählten die Ermittler später, und das in einem militärisch völlig unbedeutenden ...