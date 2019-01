Standpunkt SN

Theresa May hat eine atemberaubende Kehrtwende hingelegt. Nachdem sie unentwegt betont hat, dass ihr mit Brüssel ausgehandeltes Abkommen "der beste und einzige Deal" auf dem Tisch sei, kündigt sie nun an, das Vertragspaket wieder aufschnüren zu wollen. Jenen Kompromiss also, dem die EU-Staaten zugestimmt haben wie auch die britische Regierung. Zwei Monate vor dem offiziellen Austritt ist Mays Ansage blanker Wahnsinn. Abgesehen davon, dass es zeitlich ein Ding der Unmöglichkeit ist, bis Ende März grundlegende Änderungen zu erreichen, die dann noch von allen Partnern ratifiziert werden müssen, hat die Union auch stets betont, Nachverhandlungen seien ausgeschlossen. Worte von der anderen Seite des Kanals aber werden konsequent von Westminster ignoriert.