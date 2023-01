Lützerath ist ein Symbol, aber nicht mehr zu retten

Ein winziger Ort in Nordrhein-Westfalen soll weggebaggert werden, weil darunter Braunkohle liegt. Klimaaktivisten treffen auf Polizisten, der politische Preis ist hoch.

Der Kampf um Lützerath ist längst verloren - auch wenn es scheint, als gehe er Mittwochmorgen erst in die entscheidende Schlacht. Die Kriegsrhetorik, die vor allem die Besetzer des Weilers am Rand des westfälischen Braunkohltagebaugebiets Garzweiler 2, noch einmal wählen, ist doppelt bitter. Zum einen handelt ihr Gegner - der Energiekonzern RWE - mit der Rückendeckung sämtlicher Gerichte, die sich in zig Verfahren mit der Frage beschäftigt haben, ob das Abbaggern der Kohle unter Lützerath rechtens ist. Und zum anderen ...