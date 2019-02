Der Auftakt des Prozesses gegen zwölf Separatistenführer in Madrid ruft in Erinnerung, dass der Unabhängigkeitskonflikt in Katalonien noch immer nicht beigelegt ist. Gut eineinhalb Jahre nach den unilateralen Abspaltungsbeschlüssen, die nun ihr gerichtliches Nachspiel haben, zeichnet sich keine Lösung für die gespaltene Region ab.