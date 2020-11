Politik trifft auf Realität. So könnte man Angela Merkels Dialog mit Pflegekräften und Pflegebedürftigen am Donnerstag bezeichnen.

In Zeiten, in denen Bürgernähe unmöglich geworden ist, bemüht sich Deutschlands Kanzlerin um digitalen Ersatz. Zum zweiten Mal fand am Donnerstag der "Bürgerdialog mit der Kanzlerin" statt. Aus österreichischer Sicht geschah hier geradezu Exotisches: Angela Merkel ging auf Tuchfühlung mit den Bürgern, denen ihre Coronapolitik grundlegende Verhaltensänderungen aufzwingt. Und hörte zu.

Waren es beim ersten Mal Auszubildende, kam Merkel dieses Mal mit Pflegekräften und Pflegebedürftigen ins Gespräch. Die einen erzählten von Zeitnot, die anderen von fehlender Zuwendung. Merkel ...