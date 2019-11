Der US-Senat stellt sich hinter die Demokratiebewegung in Hongkong. Eine gute Sache, könnte man meinen. Doch dass gerade die USA sich zu Wort melden, könnte zum Problem für die Aktivisten werden.

Die Hongkonger Protestbewegung bekommt Rückendeckung: Der US-Senat billigte ein Gesetz, das Menschenrechtsverletzungen in Hongkong unter Strafe stellt. Zudem soll der Export von Tränengas, Gummigeschossen und Elektroschockern an die Hongkonger Polizei gestoppt werden. Bereits einen Monat zuvor hat das Repräsentantenhaus einen ähnlichen Gesetzentwurf eingereicht.

Die USA sind damit die erste Nation, die Chinas Vorgehen gegen die Hongkonger Demokratiebewegung öffentlich rügt. Ein positives Zeichen, sollte man meinen. Doch dass gerade die USA sich zu Wort melden, könnte für die Aktivisten zum Problem werden. Bereits von Beginn an streute das chinesische Regime das Gerücht, die Proteste in der ehemaligen britischen Kronkolonie würden "von außen" gesteuert. Als Beweis führte Peking an, dass bei den Demonstrationen zum Teil US-Flaggen geschwenkt werden.

Die Resolution der USA könnte also nach hinten losgehen. Die USA befinden sich mitten in einem Handelsstreit mit China. Wegen der Resolution könnte Peking Washington vorwerfen, Eigeninteressen zu verfolgen. Es ist eine Angelegenheit von: gut gemeint, aber nicht gut durchdacht. Ein gewichtigeres Wort könnte von anderer Seite fallen: Der UNO-Sicherheitsrat wäre eines der Gremien, die rasch Maßnahmen gegen Chinas Führung durchsetzen könnten - ohne sich gegen den Vorwurf wehren zu müssen, einen eigenen Vorteil daraus ziehen zu wollen.