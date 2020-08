Die EU hat in der Flüchtlingskrise 2015 ein miserables Bild abgegeben. Die Unfähigkeit zu handeln ist bis heute geblieben.

Deutschlands Bilanz fällt fünf Jahre nach Angela Merkels "Wir schaffen das!" gemischt aus. Tatsächlich haben es relativ viele Flüchtlinge geschafft, in Deutschland anzukommen, in dem Sinne, dass sie Arbeit gefunden, die Sprache gelernt, ihre Kinder in deutsche Schulen geschickt haben. Auf der anderen Seite sind noch immer zu viele ohne Job, ohne Perspektive, ohne gesellschaftlichen Anschluss geblieben. Die teils hart geführten Debatten während der Flüchtlingskrise haben zudem ihre Spuren in der Gesellschaft hinterlassen.

