Nach der Bestürzung passiert immer das Gleiche: Nichts

In den USA sterben mehr Schülerinnen und Schüler durch Schusswaffen als Polizisten und Soldaten im Dienst. Warum sich daran nichts ändert.

Es ist kaum zu fassen, wenn man die Zahlen vor sich hat: 131 mass shootings, also Schießereien mit mehr als vier Opfern, gab es dieses Jahr schon in den USA. Der letzte Tatort: Nashville. Eine schwer bewaffnete Frau hat am Montag an einer Schule sechs Menschen erschossen, darunter drei Kinder im Alter von acht und neun Jahren. Es ist ein Albtraum für die Familien. Und für die überlebenden Kinder, die bleich und traumatisiert in Sicherheit gebracht wurden. Wie viele solcher ...