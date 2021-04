Warum Putin die Eskalation der Gewalt im Donbass gerade recht kommt.

Es braut sich was zusammen zwischen Russland und der Ukraine. Der Kreml wirft der Führung in Kiew vor, den Konflikt im Donbass "beispiellos zu eskalieren". Das ist zunächst einmal blanker Unsinn. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat zuletzt zwar provoziert. Via Twitter forderte er einen schnellen Nato-Beitritt, bevor er sich in Kampfmontur beim Frontbesuch filmen ließ. Aber die ukrainische Armee ist der russischen so heillos unterlegen, dass sich jede Eskalation im Donbass für die Ukraine von selbst verbietet. Daran ändert ...