In Brüssel, Berlin und Paris watscheln außenpolitisch hauptsächlich lahme Enten herum. Russlands Präsident erkennt diese Schwäche.

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen ist 2019 mit einer Kampfansage an den Start gegangen. "Europa muss lernen, die Sprache der Macht einzusetzen", erklärte sie und kündigte an, eine "geopolitische Kommission" führen zu wollen. Gut zwei Jahre später zeigt sich in der Ukraine-Krise, dass sie an ihrem Anspruch krachend gescheitert ist. Russlands Präsident Wladimir Putin sucht das Gespräch mit NATO und USA. Die OSZE darf auch mitspielen. Aber die EU? Ist abgemeldet.

Das zeigte sich in den vergangenen Tagen ...