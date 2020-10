Es ist an Zynismus kaum zu überbieten, wenn das griechische Migrationsministerium einen Monat nach dem Brand von Moria das neu errichtete Lager Kara Tepe lobt. Die Menschen müssten nun nicht mehr dicht gedrängt wie in Moria leben. In dem für 10.000 Menschen ausgelegten neuen Camp seien nämlich derzeit nur 7800 Leute untergebracht.

Dass diese 7800 Menschen, darunter viele Kinder, unzureichend mit Nahrung und Medizin versorgt sind, die sanitären Einrichtungen nicht reichen und die Zelte teilweise nicht einmal einen ...