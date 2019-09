Warum die britische Opposition nicht in die Falle tappen darf, die Boris Johnson gestellt hat.



Standpunkt SN

Premierminister Boris Johnson fordert Neuwahlen. Am Montag will er die Abgeordneten noch einmal darüber abstimmen lassen - er benötigt eine Zwei-Drittel-Mehrhreit, also die Zustimmung der Opposition.

Es ist zu hoffen, dass sich Labour nicht auf die Neuwahl-Einladung einlässt. ...