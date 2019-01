US-Präsident Donald Trump steht vor dem bisher größten Test seiner Außenpolitik: Wie managt man die Krise in Venezuela?

Fassungslos, aber wenig beteiligt hat die Welt bisher auf das Drama in Venezuela geblickt. Dabei löst die Wirtschaftskatastrophe dort schon seit Monaten Aufruhr in der gesamten Region Südamerika aus. Millionen Menschen sind aus Verzweiflung in die Nachbarländer geflüchtet. Jetzt jedoch, mit dem Gegensatz zweier Präsidenten in einem Land, wird der Fall Venezuela endgültig zu einer internationalen Krise.