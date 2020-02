Standpunkt Thomas J. Spang

Nach dem Chaos in Iowa haben die Demokraten am Dienstag die Chance, klarere Verhältnisse zu schaffen. Sie können die Vorwahlen auf einen Zweikampf zwischen dem ältesten Kandidaten Bernie Sanders (77 Jahre) und dem jüngsten Kandidaten Pete Buttigieg (38 Jahre) verengen.

Der eine bietet einen radikalen Politik-, der andere einen Generationswechsel an. Sanders verspricht eine Revolution der wirtschaftlichen Verhältnisse, Umverteilung von oben nach unten, den "grünen" Umbau der Gesellschaft, kostenloses Studium und Krankenversicherung für alle. Buttigieg steht für Reformen in kleinen Schritten, die von einer größtmöglichen Zahl an Amerikanern mitgetragen werden können. Er will die zerrissene Nation versöhnen, statt sie weiter zu spalten.

So unterschiedlich die beiden Kandidaten in Stil und Substanz auch sein mögen, so sehr fordern beide die etablierte Strukturen in der Partei heraus. Der demokratische Sozialist Sanders will inhaltlich "keine halben Sachen mehr machen", während Buttigieg verspricht, ein "neues Kapitel aufzuschlagen". Das Gesicht der Demokraten änderte sich mit beiden: Ein Zurück in die Zukunft, wie es Joe Biden oder Michael Bloomberg anbieten, schließen der "Revoluzzer" und der Reformer aus.

Für beide ist ein gutes Ergebnis in New Hampshire wichtig, um den Führungsanspruch auf ihrem jeweiligen Flügel zu festigen. Die unterlegenen Kandidaten sollten das Richtige tun und der Partei helfen, sich schnell zu vereinen. Nur geschlossen haben die Demokraten eine Chance, republikanischen Präsident Donald Trump im November zu schlagen. Mindestens bei diesem Ziel sind sich vom jüngsten bis zum ältesten Kandidaten alle Demokraten einig.

Nach dem Schlussspurt im Wahlkampf haben jetzt die Wähler von New Hampshire das Wort, die mit dem Erst- oder Zweitplatzierten bei den Primaries bisher immer dem künftigen Präsidentschaftskandidaten der Demokraten zum Durchbruch verholfen haben.