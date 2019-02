Auf dem Balkan sind Österreichs Erfahrung und Einsatz geschätzt. Aber worin besteht sonst seine außenpolitische Rolle?

Bundeskanzler Sebastian Kurz will das neutrale Österreich erklärtermaßen als Brückenbauer zwischen Ost und West positionieren. Nach allen Seiten offen zu sein, mit den anderen im Gespräch zu bleiben, das ist in einer auseinanderstrebenden Welt eine lohnende Aufgabe. Doch Österreich bringt in einer Situation, in der globale Mächte unter der Regie starker Männer zum großen Ringen antreten, für eine solche Rolle zu wenig Gewicht auf die Waagschale.