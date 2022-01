Warum zwei Abgeordnete aus Österreich in der europäischen Demokratie aufsteigen.

Schon richtig, sie machen nur ihren Job. Sie stammen aus verschiedenen politischen Lagern. Evelyn Regner (SPÖ) ist Feministin und Gewerkschafterin. Othmar Karas (ÖVP) ist ein bürgerlich-liberaler Konservativer alter Schule. Beide stehen für ihre Überzeugungen in aller Höflichkeit derart eisern, dass sie in ihren eigenen Parteien zu Hause weniger karrierefähig sind als im Europaparlament. Dort zählen Sachkenntnis und parteiübergreifendes Politiktalent mehr als Parteigehorsam. Abgeordnete aus allen Fraktionen und Nationen wählten Karas und Regner in das Präsidium des Hohen Hauses.

