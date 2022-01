Der amerikanische Präsident verblüfft die Welt. Ob er es absichtlich getan hat, ist eine andere Frage.

Die Aufregung ist groß. Diplomaten in Kiew zeigen sich irritiert, US-Republikaner pflichtgemäß empört. In amerikanischen Medien wird spekuliert, ob es bereits einen Hinterzimmerdeal zwischen Moskau und Washington gibt.

Ursache des kleinen Sturms ist der Präsident in Washington. Joe Biden hat in einer seiner seltenen ausführlichen Pressekonferenzen auch über den Ukraine-Konflikt gesprochen. Was heißt gesprochen: Er plauderte aus dem Nähkästchen, sozusagen unter uns. Als säße er vor dem Kaminfeuer im Wohnzimmer. Wen scheren da diplomatische Usancen und Rituale?

