Kein anderer Politiker in Europa profitiert so von EU-Mitteln wie Viktor Orbán. Ihm ist es gelungen, die Milliarden so einzusetzen, dass seine Familie und enge Parteigänger immer reicher wurden.

Genau damit aber dürfte bald Schluss sein. Die EU-Kommission scheint endlich bereit zu sein, schmerzhafte Finanzsanktionen zu verhängen. In dieser Lage gibt es für Orbán kein Zurück. Er sucht die Konfrontation. Zumal in Ungarn gerade ein Wahlkampf begonnen hat, in dem er es erstmals seit 2010 mit einer geeinten ...