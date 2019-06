Die Europäer stehen zur Union wie schon lange nicht mehr. Die Staatsspitzen sind gerade dabei, ihnen diese Liebe wieder auszutreiben.

Es ist erst knapp einen Monat her, da war Europa in Feierlaune: Die Europäer und Europäerinnen hatten sich an der EU-Wahl in einem Ausmaß beteiligt wie seit 20 Jahren nicht mehr. Der Stimmenzuwachs für die Rechtspopulisten und Nationalisten hielt sich ...