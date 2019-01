Theresa May will Gespräche mit den anderen Fraktionen im Parlament eröffnen - um fünf vor zwölf.

Gerade hatte die britische Premierministerin das Misstrauensvotum knapp überlebt, da sagte sie Bemerkenswertes: Es sei nun an der Zeit, einen parteiübergreifenden Konsens im Parlament zum Brexit zu finden.

Ach wirklich? Am 29. März soll das Land die EU verlassen, niemand in London weiß, wie das geschehen soll, seit zweieinhalb Jahren tut May erfolglos alles, um die Brexit-Fanatiker in ihren Reihen irgendwie zu beruhigen, und nichts, um die Mehrheit der Brexit-Gegner im Parlament für Kompromisse zu überzeugen - und jetzt will, aller Glaubwürdigkeit beraubt, will sie Gespräche mit den Fraktionen eröffnen?