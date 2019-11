Es ist fast schon eine Demütigung in Dauerschleife. Der Europäische Gerichtshof verpasst der rechtskonservativen PiS-Regierung in Warschau eine höchstrichterliche Watschen nach der nächsten. Am Dienstag urteilte der EuGH einmal mehr in der Frage der Zwangspensionierung von Richtern. Mit diesem Instrument ...