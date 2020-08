Alexander Lukaschenko mag die politische Krise in Weißrussland als Amtsinhaber überstehen. Aber nicht als Politiker.

Auch Autokratien versuchen kreativ zu sein. Am weißrussischen Wahlsonntag wurden die Schlangen vor der Abstimmungslokalen länger und länger, am Ende warteten in Minsk, Brest, auch in Warschau oder Moskau Tausende vergeblich auf die Wahrnehmung ihres Wahlrechts. Mancherorts waren wohl wegen ...