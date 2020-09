Krisen sind gute Zeiten für Populisten - möchte man meinen. Dennoch sind vor allem rechtspopulistische Einstellungen in der Bevölkerung zuletzt erheblich zurückgegangen. Woran das liegen könnte.

Eine kleine Elite bestimmt den politischen Kurs, das Volk wird hintergangen. Einstellungen wie diese sind zuletzt deutlich zurückgegangen. Das ist das Ergebnis einer Anfang des Monats veröffentlichten Studie. Ob in Frankreich, Italien, Deutschland oder hierzulande: Europas Rechtspopulisten verlieren an Zustimmung bei der Bevölkerung. Obwohl es gerade jetzt leicht wäre, den Rattenfänger zu spielen. Viele Regierungen

in der EU lavieren mit oftmals misslicher Kommunikation durch die Krise. Es gäbe genügend zu kritisieren für Lega, AfD, FPÖ oder Marine Le Pen.

...