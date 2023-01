Prinz Harry schadet nicht nur der Monarchie

Wieder einmal wird die schmutzige Wäsche der britischen Royals zum Nachteil aller Beteiligten vor aller Welt gewaschen.

Bei all den brisanten Details, die Prinz Harry in seinem Buch preisgibt, treibt viele Menschen eine Frage um. Was bewegt ihn dazu, so viele Geschichten aus seinem Familienleben auszuplaudern - ohne Rücksicht auf Verluste?

Prinz Harry selbst rechtfertigt die äußerst privaten Enthüllungen damit, dass alle seine Versuche, die Zerwürfnisse zwischen ihm und seinem Bruder William auf direktem Wege zu klären, bisher gescheitert seien. Stattdessen seien Medien durch den Palast gezielt mit Informationen versorgt worden. Deshalb, so betonte er in einem Interview, könne er nun nicht mehr länger schweigen.

Eine weitere mögliche Antwort ist die Dynamik des Marktes. Schließlich wurden seine Memoiren mit dem Titel "Spare" (deutsch: "Reserve") zuletzt überarbeitet, was die Verschiebung des Veröffentlichungstermins nach sich zog. Es ist also möglich, dass im Zuge dessen weitere Enthüllungen hinzugefügt wurden, um das Buch interessanter zu machen.

Falls dies der Fall war, ging zumindest diese Strategie auf. Schließlich ist die mediale Aufmerksamkeit riesig, die Zahl der Vorbestellungen ging seit Donnerstag durch die Decke. Das bedeutet mehr Profit für den Royal - und für den Verlag. Eine Versöhnung mit der Familie, die sich Prinz Harry angeblich wünscht, ist unter diesen Bedingungen jedoch unmöglich geworden. Schließlich wäscht er wieder einmal die schmutzige Wäsche der Royals in der Öffentlichkeit. Mit immer neuen Anschuldigungen schadet er nicht nur seiner Familie, sondern auch der Monarchie, vor allem aber sich selbst. Es spricht dafür, dass in der Tat eine tiefe Rivalität zwischen den Brüdern besteht. Auch das Verhältnis zu seinem Vater, König Charles III., scheint aktuell unwiderruflich zerrüttet.

Prinz Harry fühlt sich offenbar wie das fünfte Rad am Wagen, wie es der Titel des Buchs nahelegt: ungeliebt, nicht respektiert, als Ersatz. Sein Groll darüber scheint riesig. Er ist offenbar so groß, dass er bereit ist, nicht nur alle Brücken hinter sich einzureißen, er würde allem Anschein nach am liebsten den ganzen Palast in Flammen aufgehen lassen, indem er eine mediale Bombe nach der anderen platzen lässt.

Ob ihm das gelingt, ist fraglich. Schließlich hat die Monarchie schon schlimmere Krisen überlebt. Zudem schlagen sich Britinnen und Briten aktuell eher auf die Seite der königlichen Familie. Die genauen Beweggründe für sein Handeln kennt letztlich nur der Prinz selbst. Eines steht jedoch fest: Er ist eindeutig zu weit gegangen mit seinen Enthüllungen.