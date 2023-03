Putins Propaganda setzt auch stark auf den Sport

Sportlerinnen und Sportler aus Russland und Belarus soll wieder die Teilnahme an internationalen Wettkämpfen ermöglicht werden. Das Internationale Olympische Komitee macht damit nichts anderes als einen Kniefall vor dem russischen Präsidenten Putin.

Russische und belarussische Sportler sind derzeit bis auf wenige Ausnahmen wie im Tennis oder im Radsport von allen internationalen Wettbewerben ausgeschlossen. Und das ist gut so. Solange der Überfall auf die Ukraine von Russland nicht beendet wird, so lange gibt es auch keinen guten Grund, für Olympia 2024 in Paris eine Ausnahme zu machen. Leider weicht das Internationale Olympische Komitee (IOC) diese klare Position jetzt auf.

In der Propaganda des russischen Präsidenten Wladimir Putin hat der Sport einen ...