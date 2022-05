Putins Zögern

Die erwartete Großoffensive am Donbass stockt. Russlands Präsident wartet ab, bis der Durchhaltewille in der Ukraine und bei ihren Unterstützern nachlässt. Das darf nicht passieren.

Die Zuschreibung "Zauderer" scheint derzeit für Deutschlands Kanzler Olaf Scholz reserviert zu sein. Aber was ist eigentlich mit Wladimir Putin? Mit dem 24. Februar sind alle Zweifel an der Entschlossenheit des russischen Präsidenten verstummt. Zu klar hat der Angriff auf die Ukraine gezeigt, dass der Kremlchef - ohne Rücksicht auf Verluste - einen imperialen Krieg führen wollte.

Das Massaker in Butscha, das apokalyptische Bombardement in Mariupol und all die anderen Kriegsverbrechen haben seither offenbart, wozu Putin fähig ist. ...