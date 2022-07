Rücktritt Mario Draghis: Das Ende des Superhelden

Der italienische Premierminister Mario Draghi war eine Notlösung. Italien und die EU sind nun zurück in der Realität.

Den Messias gibt es in der Bibel. In den vergangenen 17 Monaten konnte man allerdings den Eindruck gewinnen, dass auch in Rom ein übermenschlicher Heilsbringer am Werk war. Die Hochachtung, mit der vor allem die etablierten Medien in der Republik von dem ehemaligen Chef der Europäischen Zentralbank und Ministerpräsidenten Mario Draghi sprachen ("Super-Mario"), war zuweilen verwunderlich. Man hatte sich offenbar schon zu sehr gewöhnt an die Fehlbarkeit der politischen Klasse. Wenn dann einer herausragt, wird er schnell vergöttert.

...