Rücktritt von Lambrecht ist Scholz' Versagen

Die Verteidigungsministerin war die Wahl des Bundeskanzlers. Wider besseres Wissen hat er sie fast bis zum Schluss als perfekte Besetzung gepriesen.

Nun ist sie also zurückgetreten, die Sozialdemokratin Christine Lambrecht - nach einem quälend langen Wochenende, an dem ihr beschlossener Abschied nicht nur durchgesickert war, sondern in all seinen Ursachen und Folgen durchdiskutiert wurde. Professionelles Regierungsmanagement geht anders. Und das betrifft weniger die von Beginn an schlecht arbeitende Lambrecht. Das betrifft den deutschen Bundeskanzler, Lambrechts Parteifreund Olaf Scholz.

Lambrecht war seine Wahl. Scholz hat sie von Anfang an und fast bis zum Schluss als perfekte Besetzung gepriesen - wider ...