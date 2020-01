Seine Macht will der Kremlchef auch dann behalten, wenn er als Präsident abtreten muss. Seinem Land dürfte damit Stagnation drohen.

Heute ist Russland politisch ein Einmannbetrieb. Der Ex-Geheimdienstler Wladimir Putin bestimmt seit zwei Jahrzehnten, was im Land geschieht. Dieser Kremlchef hat längst alles beseitigt, was es an demokratischen Ansätzen in der Zeit seines Vorgängers Boris Jelzin gegeben hat: konkurrierende Parteien, ...