In vielen Staaten regt sich angesichts der Pandemie Kritik am Krisenmanagement der politisch Verantwortlichen. In Frankreich fällt diese besonders laut aus.

Haben die Regierungen die wahre Gefahr des Coronavirus zu lange unterschätzt, mit drastischen Maßnahmen gezögert und Menschenleben aufs Spiel gesetzt? Rächt sich nun, dass jahre- und jahrzehntelang ausgerechnet an der Gesundheit und an der Forschung gespart wurde? In ...