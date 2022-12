Selenskyjs Gespür für den richtigen Ton

Der ukrainische Präsident hielt im US-Kongress eine Rede und erntete frenetischen Applaus. Der Mann hat schauspielerisches Talent und doch sind seine Auftritte viel mehr als nur Show.

Ein Mann von der Front tritt auf vor politischen Entscheidungsträgern. Wolodymyr Selenskyj hielt seine etwa zehnminütige Rede vor dem US-Kongress in der Nacht auf Donnerstag auf Englisch. Er sagt Sätze, die in der Bauchgegend treffen. "Der Kampf wird definieren, in welcher Welt unsere Kinder und Enkelkinder leben werden", ist nur einer davon. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs ist der Ex-Schauspieler und jetzige Präsident der Ukraine das Gesicht, das aus dem Krieg spricht. Oft blass, mitgenommen, aber stets kämpferisch und charismatisch.

...